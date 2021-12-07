В России дополнительно проиндексируют маткапитал

07.12.2021 | 17:07

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о дополнительной индексации с 1 февраля размера материнского капитала с учетом индекса роста потребительских цен. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также в учет будет браться коэффициент индексации, который определит правительство. Ранее поправки в соответствующий законопроект внесла вице-спикер парламента Анна Кузнецова. Согласно действующему законодательству, размер материнского капитала индексируется по прогнозной инфляции. Теперь маткапитал проиндексируют по фактической инфляции.

«Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством Российской Федерации», - уточняется в тексте закона.

Слишком высокий рост цен пообещали компенсировать и российским пенсионерам. Как говорил глава Минтруда Антон Котяков, сейчас ведомство прорабатывает предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции. Котяков рассказал, что в рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9 процента, однако по итогам года инфляция окажется несколько выше.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила законопроект о расширении прав отцов на материнский капитал. Он будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Согласно документу, рассчитывать на государственную поддержку смогут только мужчины, которые состоят в браке и воспитывают детей с супругой, ставшей им приемной матерью.