30-летнего пензенца накажут за рассылку порноснимков

30-летний пензенец ответит перед законом за распространение фотографий порнографического характера. Он рассылал их в личные сообщения пользователям соцсети.

Информация о деятельности горожанина поступила в полицию. Сотрудники отдела № 4 провели проверку - сведения подтвердились. После этого была установлена личность подозреваемого.

«Злоумышленник дал признательные показания. Мужчина рассказал, что в сети Интернет в ходе общения с другим пользователем социальной сети отправлял ему фотографии порнографического характера. Со слов подозреваемого, таким образом он хотел привлечь внимание», - рассказали в областном УМВД России.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Ранее на аналогичном нарушении закона попались 32-летний житель Заречного и 40-летний пензенец.