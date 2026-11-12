30-летнего пензенца накажут за рассылку порноснимков

Криминал

30-летнего пензенца накажут за рассылку порноснимков
Печать
Max

30-летний пензенец ответит перед законом за распространение фотографий порнографического характера. Он рассылал их в личные сообщения пользователям соцсети.

Информация о деятельности горожанина поступила в полицию. Сотрудники отдела № 4 провели проверку - сведения подтвердились. После этого была установлена личность подозреваемого.

«Злоумышленник дал признательные показания. Мужчина рассказал, что в сети Интернет в ходе общения с другим пользователем социальной сети отправлял ему фотографии порнографического характера. Со слов подозреваемого, таким образом он хотел привлечь внимание», - рассказали в областном УМВД России.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Ранее на аналогичном нарушении закона попались 32-летний житель Заречного и 40-летний пензенец.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
порнография соцсеть полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!