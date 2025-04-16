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Криминал

Дело экс-министра Кабельского направлено на новое рассмотрение

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Во вторник, 15 апреля, Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел уголовное дело бывшего министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского.

Экс-министра задержали 15 октября 2021 года после того, как он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Было доказано, что с апреля 2020-го по октябрь 2021-го Кабельский получал взятки от 2 предпринимателей, занимавшихся в Пензе организацией спортивных турниров и продажей их видеотрансляций. Один передал ему более 1 000 000 рублей, второй - около 200 000 рублей.

Ленинский районный суд Пензы приговорил Григория Кабельского к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 5 500 000 рублей. Кроме того, его на 6 лет лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Защитник Кабельского подал апелляционную жалобу, однако Пензенский областной суд оставил приговор без изменения.

Заместитель прокурора Пензенской области подал представление в Первый кассационный суд общей юрисдикции. Он отметил, что не был рассмотрен вопрос о конфискации денег, полученных Григорием Кабельским в результате совершения преступлений. Зампрокурора просил отменить решение в этой части, чтобы его вновь рассмотрел суд первой инстанции, но уже другим составом.

В свою очередь адвокат Кабельского также подал кассационную жалобу. В ней он настаивал на невиновности своего подзащитного, отмене судебных решений и прекращении уголовного дела.

В итоге требования прокуратуры были удовлетворены. Предстоит новое рассмотрение дела, на этот раз о конфискации имущества Григория Кабельского, полученного преступным путем.

В остальном судебные решения оставлены без изменения, сообщили в пресс-службе Первого кассационного суда общей юрисдикции.

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