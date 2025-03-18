Сельчанин-аферист женским голосом пообещал жертве интимную встречу

18.03.2025 | 09:39

30-летний житель Бессоновского района предстал перед судом по обвинению в мошенничестве.

В сентябре 2024 года мужчина опубликовал на интернет-сайте знакомств объявление о предоставлении в Пензенской области платных интим-услуг. Вскоре ему позвонил 27-летний житель Волгоградской области, приехавший в Пензу туристом.

Аферист имитировал женский голос и предложил потерпевшему перевести на высланный в СМС-сообщении номер счета 750 рублей в качестве предоплаты.

«Затем он повторно позвонил «клиенту» и попросил перевода денежных средств на оплату страховки «девушки» в размере 7 800 рублей, а в последующем потребовал перевода денежных средств на оплату иных услуг. Потерпевший перечислил на неизвестные банковские счета более 47 тыс. рублей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

При очередном звонке с требованием перевести деньги волгоградец понял, что его обманули, и обратился к правоохранителям.

Бессоновец признал вину и возместил ущерб. Ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ. Приговор вступил в силу.

Это не первый случай, когда аферисты притворяются по телефону женщинами и предлагают интим-услуги, вытягивая из жертв значительные суммы. Так, 21-летний пензенец обманул своего ровесника из Курска и 23-летнего уроженца Омска.

А 29-летний житель Кузнецкого района, сымитировав голос через компьютерную программу, притворился жрицей любви и вытянул из пензенца 132 тыс. рублей.