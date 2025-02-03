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Криминал

Молодой бессоновец притворился девушкой ради денег

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В Пензе будут судить 30-летнего жителя Бессоновского района, который, притворившись девушкой, обманул 27-летнего волгоградца.

По версии следствия, злоумышленник решился на преступление в сентябре 2024 года. Тогда он купил сим-карты, зарегистрированные на других лиц, оформил банковскую карту и опубликовал на сайте знакомств объявление о предоставлении в Пензенской области платных интим-услуг.

На рекламу откликнулся житель Волгоградской области. Имитируя женский голос, бессоновец предложил ему сначала перевести предоплату на высланный в СМС номер счета, затем внести сумму в качестве страховки девушки от несчастного случая. В итоге клиент послал мошеннику более 40 000 рублей.

«При очередном звонке с просьбой о необходимости оплаты мужчина понял, что его обманули», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Бессоновца вычислили, он во всем признался. Возбужденное в отношении него уголовное дело уже направили в Железнодорожный суд Пензы.

Схема мошенничества не нова. Так, в 2023 году волгоградские полицейские задержали 24-летнего жителя Пензенской области, который притворялся проституткой и выманивал у мужчин деньги. Аферист создал в сети сайты, где разместил фиктивные анкеты девушек (он брал фото в интернете). На удочку попался 18-летний волгоградец, который перевел злоумышленнику 97 000 рублей.

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