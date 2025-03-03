Молодой пензенец обманывал мужчин, притворяясь девушкой

03.03.2025 | 09:55

21-летний пензенец притворился девушкой, чтобы добраться до денег искателей любви на одну ночь.

Молодой человек выложил в интернете объявление об оказании интим-услуг. Когда ему звонили потенциальные клиенты, он менял голос на женский.

Встреч не было. Пензенец под разными предлогами вытягивал деньги из собеседников, например просил перевести их в качестве предоплаты и страховки. После этого он занимался вымогательством.

«Мне какой-то мужик перезванивает, начинает угрожать, что я сломал сайт, стал угрожать мне, моим родственникам. Я испугался, еще ему перевел деньги», - рассказал один их потерпевших.

Таким образом молодому человеку удалось обмануть 21-летнего жителя Курска и 23-летнего уроженца Омска. Оба подали заявление в полицию.

«Обвиняемый был задержан. В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу», - сообщила следователь СО УМВД России по Пензенскому району Алена Синюкова.

Теперь пензенец находится под подпиской о невыезде и надлежащим поведении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.