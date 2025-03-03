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Криминал

Молодой пензенец обманывал мужчин, притворяясь девушкой

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21-летний пензенец притворился девушкой, чтобы добраться до денег искателей любви на одну ночь.

Молодой человек выложил в интернете объявление об оказании интим-услуг. Когда ему звонили потенциальные клиенты, он менял голос на женский.

Молодой пензенец обманывал мужчин, притворяясь девушкой

Встреч не было. Пензенец под разными предлогами вытягивал деньги из собеседников, например просил перевести их в качестве предоплаты и страховки. После этого он занимался вымогательством.

Молодой пензенец обманывал мужчин, притворяясь девушкой

«Мне какой-то мужик перезванивает, начинает угрожать, что я сломал сайт, стал угрожать мне, моим родственникам. Я испугался, еще ему перевел деньги», - рассказал один их потерпевших.

Таким образом молодому человеку удалось обмануть 21-летнего жителя Курска и 23-летнего уроженца Омска. Оба подали заявление в полицию.

«Обвиняемый был задержан. В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу», - сообщила следователь СО УМВД России по Пензенскому району Алена Синюкова.

Молодой пензенец обманывал мужчин, притворяясь девушкой

Теперь пензенец находится под подпиской о невыезде и надлежащим поведении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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