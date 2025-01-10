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Криминал

Убежище в Польше: приговор зареченцу оставили без изменения

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В Пензенской области вступил в силу приговор 36-летнему жителю Заречного - бывшему сотруднику режимного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

В сентябре 2024-го мужчину признали виновным в покушении на сотрудничество с иностранными спецслужбами. Зареченец хотел переехать из России в Польшу, опасаясь призыва в Вооруженные силы РФ.

«Он пытался установить контакт с польской разведкой в конце ноября 2023 года и планировал за предоставление политического убежища передать секретные данные о режимном объекте, где работал: сведения об объеме производства, месторасположении цехов, электроподстанций предприятия», - перечислили ранее в областном суде.

12 января 2024-го в ФСБ заявили о задержании зареченца. Было опубликовано видео с допросом злоумышленника. Он признался, что в целях своей безопасности намеревался передать данные с территории Казахстана.

В его квартире хранились одежда и форма с символикой западных стран, конституция Польши, самоучитель украинского языка, а также коллекция американских автомобильных номеров.

В Варшаве опровергли связь работника завода под Пензой с польскими спецслужбами.

Зареченец признал вину. Суд учел, что он совершил неоконченное преступление. Смягчающими обстоятельствами стали активное способствование раскрытию и расследованию дела, а также наличие у мужчины малолетнего ребенка. К отягчающим был отнесен факт нарушения закона в условиях вооруженного конфликта.

Горожанина приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и последующим ограничением свободы на 1 год.

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Источник — фото областного суда
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