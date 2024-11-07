Жители Пензенской области отдали мошенникам почти 800 млн рублей

07.11.2024 | 19:07

С начала года жители Пензенской области перевели мошенникам почти 800 млн рублей. Цифру назвал начальник регионального УМВД России генерал-майор полиции Павел Гаврилин.

За 10 месяцев в правоохранительных органах было зарегистрировано около 3 000 сообщений о мошенничестве.

«Потерпевшие лишаются не только денежных накоплений, но и зачастую своих квартир», - цитирует Павла Гаврилина пресс-служба областного УМВД.

По его словам, жертвами таких преступлений становятся все категории граждан. «Начиная от студентов и заканчивая пенсионерами. От сотрудников бюджетных организаций и заканчивая коммерческими директорами», - констатировал начальник управления.

Только за последние недели индивидуальный предприниматель из Пензы поверил аферисту на слово и отправил около 2 млн рублей за медный кабель, который тот и не планировал продавать.

25-летняя пензячка потеряла более 1 млн рублей после принятых звонков от лжесотрудницы оператора сотовой связи и лжесиловика. Горожанка оформила на себя кредиты и перевела все деньги мошенникам.

67-летний житель Пензы отдал около 7,5 млн рублей аферистам, которые напугали его ответственностью за финансирование террористических организаций.