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Криминал

Пензячка лишилась миллиона в попытке продлить договор на связь

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25-летняя пензячка потеряла более миллиона рублей после принятого звонка от лжесотрудницы оператора сотовой связи. Горожанка оформила на себя кредиты и перевела все деньги мошенникам.

Пензячка лишилась миллиона в попытке продлить договор на связь

Аферистка позвонила девушке и рассказала, что ее договор об оказании услуг связи скоро истекает, а чтобы его продлить, нужно передать коды из СМС-сообщений. Пензячка поверила и продиктовала цифры.

Затем поступил звонок от лжесиловика, который заявил о взломе личных кабинетов горожанки в банке и на портале госуслуг. Мужчина убедил ее взять кредиты (якобы с целью опередить мошенников), а деньги перечислить на безопасный счет.

Пензячка лишилась миллиона в попытке продлить договор на связь

«Заявительница выполнила указания собеседника, оформила несколько кредитов в банках и перевела более 1 миллиона рублей на счет, указанный неизвестным», - сообщила старший следователь отдела ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Надежда Данилова.

Только через несколько дней девушка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

Пензячка лишилась миллиона в попытке продлить договор на связь

Возбуждено уголовное дело. Преступников ищут.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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