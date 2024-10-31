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Криминал

Пензенского предпринимателя обманули на 2 миллиона рублей

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59-летний индивидуальный предприниматель из Пензы попался на уловку мошенника в интернете. Горожанин поверил аферисту на слово и отправил деньги за товар, который тот и не планировал продавать.

Пензенец хотел купить крупную партию медного кабеля, нашел в Сети выгодное предложение и связался с продавцом. Мужчины договорились о цене - около 2 миллионов рублей за 12 барабанов.

«Собеседник убедил заявителя перечислить ему оплату, сообщив, что товар погружен и готов к отправке», - рассказала старший следователь отдела ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Надежда Данилова.

Пензенского предпринимателя обманули на 2 миллиона рублей

Пензенец перевел деньги на указанный счет, и после этого продавец перестал выходить на связь. Тогда горожанин пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Пензенского предпринимателя обманули на 2 миллиона рублей

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщила Надежда Данилова.

Сейчас афериста ищут.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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