Рассмотрение апелляции Ивана Белозерцева продолжится 30 августа

24.08.2024 | 13:35

В пятницу, 23 августа, Московский городской суд продолжил рассмотрение апелляционной жалобы экс-губернатора Пензенской области, начавшееся 16-го числа.

Тогда заседание продлилось 6 часов и было прекращено из-за ограничения времени, которое действует для другого осужденного - бывшего главы фармацевтической компании «БИОТЭК» Бориса Шпигеля.

На этот раз, как следует из документов Мосгорсуда, процесс также не завершился вынесением решения. Процедура отложена на 30 августа.

25 января Измайловский районный суд Москвы признал Ивана Белозерцева виновным во взятке на сумму свыше 30 млн рублей, которую он получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и генерального директора компании «Фармация» Антона Колоскова за покровительство компании «Биотэк» при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения области. Посредниками стали родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков.

Экс-губернатора приговорили к 12 годам лишения свободы, Бориса Шпигеля - к 11 годам заключения в колонии строгого режима. Обоим назначен штраф в размере свыше 450 млн рублей.

Евгении Шпигель и Антону Колоскову дали по 8,5 года, посредникам Федору Федотову и Геннадию Маркову - по 7,5 года.

Кроме того, в Пензе с Белозерцева, Шпигелей и других соответчиков Октябрьский районный суд взыскал в солидарном порядке 8,1 млрд рублей.