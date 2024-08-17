Рассмотрение апелляции Ивана Белозерцева продолжится 23 августа

17.08.2024 | 14:40

В пятницу, 16 августа, Московский городской суд начал рассматривать жалобу на приговор экс-губернатору Пензенской области Ивана Белозерцева и бывшему главе компании «Биотэк». Согласно документам, дело поступило в апелляционную инстанцию 11 июня.

Заседание началось в 10:00. Осужденные участвовали посредством видеосвязи. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Шпигеля Залину Фарниеву, спустя 3 часа после начала заседания Бориса Шпигеля осмотрел врач. Он разрешил продолжать судебные процедуры, но не дольше чем 6 часов в сутки.

Адвокат Ивана Белозерцева Алексей Шуварин подтвердил сетевому изданию «ПензаИнформ», что у Бориса Шпигеля уже давно имеется 6-часовое ограничение времени участия в заседаниях.

После 16:00 заседание было прекращено - его отложили до 23 августа.

25 января Измайловский районный суд Москвы приговорил Ивана Белозерцева к 12 годам лишения свободы, Бориса Шпигеля - к 11 годам заключения в колонии строгого режима. Обоим назначен штраф в размере свыше 450 млн рублей. Кроме того, экс-главу региона лишили наград и орденов и запретили ему занимать государственные должности в течение 10 лет.

Крупные сроки получили остальные фигуранты дела. Супруге Шпигеля Евгении и генеральному директору компании «Фармация» Антону Колоскову дали по 8,5 года, посредникам Федору Федотову и Геннадию Маркову - по 7,5 года.

Кроме того, в Пензе с Белозерцева, Шпигелей и других соответчиков Октябрьский районный суд взыскал в солидарном порядке 8,1 млрд рублей.