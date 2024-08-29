Установка забора может обернуться для сельчанина лишением свободы

29.08.2024 | 08:50

51-летний житель Колышлейского района решил обновить ограду домовладения и ради этого пошел на преступление.

В качестве материала для забора сельчанин выбрал дерево. А чтобы не тратить деньги, срубил в лесу дуб и клен, а древесину довез до дома на мотороллере.

Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, был оценен почти в 40 тыс. рублей. Расследованием занялась полиция.

Правоохранители оперативно нашли браконьера, который признался в незаконной рубке деревьев. Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Аналогичное нарушение закона ранее было выявлено в Ахунско-Ленинском лесничестве (Пензенский район), где злоумышленник спилил дуб. Ущерб оценили в 210 тыс. рублей. Личность злоумышленника установлена, материалы дела переданы в отдел полиции.

23 августа на улице Лермонтова в Пензе опилили старинные дубы, оставив на стволах лишь нижние ветки. В региональном минздраве объяснили, что поводом для опиловки стала упавшая на автомобиль ветка. Такое обращение с могучими деревьями вызвало негодование горожан.