Ущерб от срубленного дуба оценили в 210 тысяч рублей

28.08.2024 | 09:43

В Ахунско-Ленинском лесничестве (Пензенский район) злоумышленник спилил дуб. Этот факт был выявлен при проведении рейда в участковом лесничестве имени Докучаева.

Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, оценили в 210 тыс. рублей.

«Личность совершившего незаконную вырубку установлена, материалы дела переданы в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

23 августа на улице Лермонтова в Пензе опилили старинные дубы до такой степени, что, по оценке одной из горожанок, они превратились в «высокие палки».

Такое обращение с могучими деревьями вызвало негодование жителей областного центра. Еще больше пензенцев возмутило объяснение такого варварства. В региональном минздраве сообщили, что сильный ветер сломал крупную ветку и она упала на автомобиль, поэтому все дубы опилили.