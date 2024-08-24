Пензенцев возмутило объяснение опиловки дубов на улице Лермонтова

24.08.2024 | 10:19

Опиловка дубов у перинатального центра, проведенная в пятницу, 23 августа, вызвала глубокое возмущение многих жителей Пензы. От могучих деревьев остались лишь нижние части стволов с несколькими ветвями.

В Министерстве здравоохранения Пензенской области объяснили, чем было вызвано такое действие.

«Спиливание деревьев возле перинатального центра - это не акт вандализма, а меры предосторожности. В четверг из-за сильного ветра произошел вылом крупной ветви, которая упала на автомобиль, припаркованный на территории учреждения. Во избежание несчастных случаев все сухие ветви были спилены или укорочены до живой древесины», - такой ответ дало министерство в телеграм-канале PenzaInform.

Эти слова вызвали бурю негодования.

«Как хорошо, что наш минздрав все пояснил! Оказывается, ветки были сухие. Правда, если открыть «Яндекс.Карты» и посмотреть на фото, сделанное 17 августа этого года, то там почему-то сухих веток не видно, а деревья стоят покрытые живой зеленой листвой... Не будем поддаваться на эти провокации, иначе завтра эти злые люди могут внушить нам, что какие-то там (тьфу!) деревья могут считаться общественной ценностью нашего города. Но мы-то с вами понимаем, что настоящая ценность - это припаркованные под ними частные авто! Если возникла угроза их повреждения, то можно хоть все деревья в городе попилить! И не только можно, но и нужно, товарищи!» - с сарказмом написал один из читателей.

«Дуб растет очень долго, и чтобы дойти до первоначального состояния, им теперь лет 30-40 понадобится или больше», «Дуб сломался? Ладно там ветла, ива, береза. Но у дуба ветки не отмирают, это от корня до желудей здоровая структура. Дуб только после 30-40 лет начинает давать желуди. А вы их просто убили!», «Этого я не прощу. Убить такие деревья? Ощущение, что живых людей расстреляли. Без суда и следствия», - пишут шокированные как обрезкой, так и объяснением пензенцы.

Ряд горожан указал, что дубы обрезают очень аккуратно и выборочно, причем в период с января по март, когда нет сокодвижения.

«Ни у кого даже сердце не екнуло, что такую историю убивают. Эти дубы могли и XIX век застать. Столько всего повидали. Да они могли бы еще столько царей, бояр и эпох пережить, если бы за ними следили. Всего-то надо занести все эти деревья в историческом месте в особый реестр. И раз в год проверять их состояние. Ага. Ветка подгнивает - надо ее подпилить. Но не все же дерево. И с молодых деревьев ветки падают. Сколько лет ходил, проезжал, всегда любовался этой красотой, их величием. А теперь?», - с болью пишут горожане.

Также участники обсуждения напомнили, что на территории областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова находится дуб, которому около 190 лет. В 2016 году его занесли в реестр старовозрастных деревьев. Растение участвовало в национальном конкурсе «Российское дерево года 2023».