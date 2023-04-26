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Криминал

Суд отказался изменить меру пресечения Ивану Белозерцеву

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Во вторник, 25 апреля, состоялось заседание Измайловского районного суда Москвы, на котором рассматривалась апелляция по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

На этот день сторона обвинения вызывала на допрос свидетелей, однако они не явились.

«Но заседание состоялось, на нем были рассмотрены различные процессуальные ходатайства», - рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ» адвокат Белозерцева Алексей Шуварин.

Так, суд оставил без изменение решение, вынесенное 10 марта: пензенский экс-губернатор останется под стражей до 9 августа.

Следующее заседание назначено на 28 апреля.

Иван Белозерцев был задержан более двух лет назад - 21 марта 2021 года. Его обвиняют в получении взятки в размере свыше 31 млн рублей за покровительство компании «БИОТЭК» при заключении государственных контрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Кроме того, Белозерцеву инкриминируется незаконное приобретение пистолета Макарова и патронов к нему, которые хранились в служебном кабинете.

Ни сам Белозерцев, ни кто-либо из фигурантов за два года свою вину так и не признали. Срок их содержания под стражей в последний раз был продлен до 9 августа 2023 года.

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Источник — фото пресс-службы Басманного районного суда г. Москвы
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