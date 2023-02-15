Озвучен размер ущерба, нанесенного железной дороге из-за диверсий

15.02.2023 | 14:36

В среду, 15 февраля, появилась первая официальная информация о диверсиях на железной дороге в Пензенской области.

По факту двух поджогов, совершенных группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей региона: одному - 16 лет, двоим - по 18, четвертому - 24.

Как сообщалось ранее, 21 декабря они подожгли релейный шкаф светофора на 713-м километре перегона между станциями Пенза-II и Пенза-I, а на следующий день - оборудование контактной сети станции Пенза-II.

«Следствие установило, что за день до поджогов они получили в Telegram от пользователя StarTony предложение о поджоге релейных шкафов за вознаграждение. Пользователь прислал подробную инструкцию, как себя нужно вести, чтобы не задержали сотрудники правоохранительных органов, как и что нужно смешивать для поджога. Как сообщил следователю один из участников диверсии, он предполагал, что заказ мог поступить с территории Украины», - писало издание «РБК».

Предполагаемые преступники получили за поджоги 40 000 рублей. В то же время молодые люди причинили собственнику инфраструктуры ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.

«Противоправные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Обвиняемым избраны меры пресечения. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства управления», - отметили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК России.