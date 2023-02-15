Сетевое издание|18+|Среда|15 фев 2023|15:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

Озвучен размер ущерба, нанесенного железной дороге из-за диверсий

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 15 февраля, появилась первая официальная информация о диверсиях на железной дороге в Пензенской области.

По факту двух поджогов, совершенных группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей региона: одному - 16 лет, двоим - по 18, четвертому - 24.

Как сообщалось ранее, 21 декабря они подожгли релейный шкаф светофора на 713-м километре перегона между станциями Пенза-II и Пенза-I, а на следующий день - оборудование контактной сети станции Пенза-II.

«Следствие установило, что за день до поджогов они получили в Telegram от пользователя StarTony предложение о поджоге релейных шкафов за вознаграждение. Пользователь прислал подробную инструкцию, как себя нужно вести, чтобы не задержали сотрудники правоохранительных органов, как и что нужно смешивать для поджога. Как сообщил следователю один из участников диверсии, он предполагал, что заказ мог поступить с территории Украины», - писало издание «РБК».

Предполагаемые преступники получили за поджоги 40 000 рублей. В то же время молодые люди причинили собственнику инфраструктуры ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.

«Противоправные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Обвиняемым избраны меры пресечения. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства управления», - отметили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте