Криминал

Пензячка незаконно передавала посторонним закрытую информацию

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Сотрудники Управления ФСБ по Пензенской области зафиксировали противоправную деятельность инженера филиала межрайонного отдела ФГБУ «ФКП Росреестра».

37-летняя сотрудница организации при выполнении служебных обязанностей в 2022 году неоднократно осуществляла неправомерный доступ к данным ограниченного пользования. Женщина копировала охраняемую законом компьютерную информацию для передачи ее третьим лицам.

По факту неправомерного доступа к компьютерной информации следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемой и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Это не первый случай возбуждения уголовных дел по статье 272 Уголовного кодекса РФ на жителей Пензенской области. Так, сотрудника той же организации оштрафовали за подобные действия на 30 000 рублей.

Также фигурантами становились сотрудники МФЦ. Например, одна из них нашла в базе данные 23 граждан с одинаковыми именами и передала подруге, искавшей номер телефона своих знакомых.

Кроме того, неправомерным доступом к компьютерной информации пользовались и сотрудники оператора сотовой связи, оформлявшие серые сим-карты, пользуясь доступом к персональным данным абонентов.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

кому передавала?

Гость||

Ей тоже микроштраф или уже пора давать реальные сроки?


Имя: Гость
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