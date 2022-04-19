В Пензенской области на абонентов оформляли серые сим-карты

19.04.2022 | 10:15

Сотрудники УФСБ России по Пензенской области зафиксировали незаконную деятельность начальника офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи.

Установлено, что с июля по октябрь 2021 года руководитель офиса решил выполнить плановые показатели противоправным способом.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, сотрудник, действуя из корыстной заинтересованности, осуществлял неправомерный доступ к охраняемой федеральными законами РФ компьютерной информации - персональным данным абонентов оператора связи - и оформлял без их согласия сим-карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе управления, сейчас проводятся действия, направленные на документирование дополнительных фактов противозаконной деятельности подозреваемого, и устанавливаются обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.