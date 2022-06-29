Криминал

В Пензе сотрудница МФЦ передала данные клиентов подруге

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В Пензе перед судом предстала 37-летняя местная жительница. Женщине, работавшей в МФЦ, инкриминировали неправомерный доступ к компьютерной информации. Данные она отправила третьему лицу.

Как установило следствие, преступление было совершено 23 сентября 2021 года.

Пензячка скопировала со своего рабочего компьютера сведения о 23 гражданах: фамилии, имена, отчества, даты рождения, серии и номера паспортов, адреса регистрации. Затем она передала их третьему лицу, воспользовавшись сотовым.

Женщина полностью признала свою вину. На суде она пояснила, что старалась для своей приятельницы. Та попросила номер телефона своих знакомых. Поэтому сотрудница МФЦ нашла в базе все имевшиеся данные людей с такими именами и фамилиями, сфотографировала их и отослала.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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