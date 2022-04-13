Сетевое издание|18+|Среда|13 апр 2022|10:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Два сотрудника МФЦ незаконно пользовались закрытой информацией

Печать
Telegram

Сотрудники Управления ФСБ по Пензенской области зафиксировали незаконную деятельность двух специалистов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Сотрудники МФЦ 1984 и 1988 года рождения оказались причастными к неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения.

«Установлено, что в 2021 году подозреваемые в процессе выполнения служебных обязанностей неоднократно осуществляли неправомерный доступ к данным ограниченного пользования», - сообщили в пресс-службе УФСБ.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

В октябре 2021 года было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра», который неоднократно копировал охраняемую законом компьютерную информацию. В итоге суд оштрафовал нарушителя на 30 тысяч рублей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 
Гость||

Работайте, братья!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте