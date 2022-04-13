Два сотрудника МФЦ незаконно пользовались закрытой информацией

13.04.2022 | 10:05

Сотрудники Управления ФСБ по Пензенской области зафиксировали незаконную деятельность двух специалистов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Сотрудники МФЦ 1984 и 1988 года рождения оказались причастными к неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения.

«Установлено, что в 2021 году подозреваемые в процессе выполнения служебных обязанностей неоднократно осуществляли неправомерный доступ к данным ограниченного пользования», - сообщили в пресс-службе УФСБ.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

В октябре 2021 года было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра», который неоднократно копировал охраняемую законом компьютерную информацию. В итоге суд оштрафовал нарушителя на 30 тысяч рублей.