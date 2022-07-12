Бывшему вице-губернатору Валерию Савину вынесли приговор

12.07.2022 | 11:34

В понедельник, 11 июля, Рузаевский районный суд Республики Мордовия вынес приговор бывшему высокопоставленному чиновнику Пензенской области Валерию Савину. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

До 28 ноября 2017 года Валерий Савин был вице-губернатором, но оставил должность по собственному желанию. Вскоре в отношении него было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в получении обманным путем права на чужое имущество - участок одного из садоводческих товариществ в Пензе стоимостью 460 000 рублей.

В 2019-м Савина оправдали суды двух инстанций - районный и областной. 18 февраля 2020 года он вернулся в правительство Пензенской области на должность зампреда.

Заместитель прокурора региона Олег Световой не согласился с решением судебной коллегии по уголовным делам Пензенского областного суда и направил кассационное представление в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Его рассмотрели и удовлетворили. Дело направили на новое рассмотрение в Ленинский районный суд в ином составе.

Председатель Пензенского областного суда обратился с ходатайством в Первый кассационный суд общей юрисдикции об изменении территориальной подсудности данного уголовного дела в целях обеспечения при принятии решения по нему соответствия правовым позициям Конституционного суда Российской Федерации, Европейского суда по правам человека о критериях беспристрастности и объективности.

Тогда материалы направили для дальнейшего рассмотрения в Рузаевский районный суд Республики Мордовия. Процесс занял почти два года.

Дело было зарегистрировано в этом суде 18 августа 2020 года, заседания по его рассмотрению откладывались 69 раз (из-за неявки подсудимого по болезни, неявки защитника или «по другим основаниям»).

В марте 2021-го Савин покинул пост заместителя председателя регионального правительства. В апреле того же года он стал проректором Пензенского государственного университета по взаимодействию с общественностью, средствами массовой информации и местными органами власти. Эту должность экс-чиновник занимает по сей день.

В итоге 11 июля 2022-го Валерию Савину вынесли приговор, назначив наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 80 000 рублей. На тот же период ему запретили занимать должности в муниципальных и государственных органах, связанные с распределительной и хозяйственной деятельностью.

По делу также проходили экс-заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова. В 2019-м их признали виновными по ряду статей. Первую приговорили к исправительным работам, вторую - к штрафу. Однако женщин освободили от наказания в связи с истечением срока уголовного преследования.

Когда дело пересмотрели, Ширшину и Титкову признали виновными в мошенничестве с использованием служебного положения (как и Савина), а также в покушении на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

Обеих приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно со штрафом в размере по 250 000 рублей, испытательным сроком на два с половиной года и запретом на тот же период занимать должности в муниципальных и государственных органах, связанные с распределительной и хозяйственной деятельностью.

«Кроме того, удовлетворен иск администрации Пензы. В ее пользу совокупно со всех троих взыскано 460 000 рублей», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Рузаевского районного суда. Именно такой была стоимость участка в садоводческом товариществе.