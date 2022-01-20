Криминал

Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление ареста Белозерцева

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В среду, 19 января, Московский городской суд рассмотрел апелляцию адвокатов бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на постановление Басманного районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей.

В пресс-службе Мосгорсуда сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что жалоба оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции - без изменения.

Таким образом, Иван Белозерцев продолжит находиться в СИЗО «Матросская тишина» как минимум до 20 февраля. Именно эта дата фигурировала в последнем ходатайстве следователя.

Экс-чиновник пребывает под арестом почти десять месяцев. Его задержали в ночь с 20 на 21 марта и обвинили в получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников принял деньги и ценное имущество за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

В декабре стало известно, что в отношении Ивана Белозерцева возбудили еще одно уголовное дело - по факту незаконного хранения пистолета Макарова со спиленным номером и 96 патронов к нему. Основанием для возбуждения стал рапорт оперативников ГУЭБиПК МВД, проводивших в марте обыск в здании областного правительства.

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Источник — фото пресс-службы Басманного районного суда Москвы
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Гость||

Хоть один гаденыш находится там где должен быть.

Гость||

сиди вечно там бардюрный ворюга

Гость||

он так в СИЗО весь срок отсидит. Пора отправлять его.

Гость||

Мразь пусть там сгниет

Гость||

Ничего не сделал для горожан,все развалил только пожизненное за уничтожение пенза

Гость||

бардюр ему на шею повесить вместо ордена сутулого

Гость||

Ничего ему не будет, такой уровень не сажают реально.

Гость||

Бла, бла, бла.

Имя: Гость
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