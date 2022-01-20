Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление ареста Белозерцева

В среду, 19 января, Московский городской суд рассмотрел апелляцию адвокатов бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на постановление Басманного районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей.
В пресс-службе Мосгорсуда сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что жалоба оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции - без изменения.
Таким образом, Иван Белозерцев продолжит находиться в СИЗО «Матросская тишина» как минимум до 20 февраля. Именно эта дата фигурировала в последнем ходатайстве следователя.
Экс-чиновник пребывает под арестом почти десять месяцев. Его задержали в ночь с 20 на 21 марта и обвинили в получении взяток в особо крупном размере.
По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников принял деньги и ценное имущество за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.
В декабре стало известно, что в отношении Ивана Белозерцева возбудили еще одно уголовное дело - по факту незаконного хранения пистолета Макарова со спиленным номером и 96 патронов к нему. Основанием для возбуждения стал рапорт оперативников ГУЭБиПК МВД, проводивших в марте обыск в здании областного правительства.
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