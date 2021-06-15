Руководившему УФНС Юрию Калабину продлили срок ареста

15.06.2021 | 12:15

Юрию Калабину, руководившему Управлением Федеральной налоговой службы России по Пензенской области, продлили срок домашнего ареста. Об этом во вторник, 15 июня, сообщила пресс-служба Первомайского районного суда.

Калабина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, связанном с решением не проводить проверку в отношении одной из пензенских фирм. При этом у налоговиков имелась информация о том, что данная организация не уплатила налоги на сумму более 40 млн рублей и пени - около 20 млн рублей.

Юрия Калабина задержали 13 апреля. 15-го числа того же месяца суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца - по 12 июня. Факт злоупотребления сам Калабин признал.

«По ходатайству следователя срок домашнего ареста продлен до 6 августа включительно», - уточнили в пресс-службе суда.

В настоящее время обязанности руководителя регионального управления ФНС России временно исполняет Людмила Кожевникова.