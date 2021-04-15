Главный налоговик области признался в злоупотреблении полномочиями

15.04.2021 | 14:11

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области Юрий Калабин признал факт злоупотребления должностными полномочиями. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки одного из пензенских ООО. При этом у налоговой службы имелась информация о том, что данная организация не уплатила налоги на сумму более 40 млн рублей и пени - около 20 млн рублей.

Юрия Калабина задержали 13 апреля. Кадры, сделанные во время операции, обнародовали сотрудники СКР.

15 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца - по 12 июня.

«В настоящее время проводится комплекс действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств должностного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила Татьяна Махницкая.