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Криминал

Отравление хлором в Нижнем Ломове: подозреваемого оставили под стражей

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В понедельник, 26 апреля, в Нижнеломовском районном суде продлили срок задержания замдиректора детско-юношеской спортивной школы, которого обвинили в отравлении хлором детей.

Мужчина останется под стажей на 72 часа. Это необходимо для того, чтобы суду представили еще одно доказательство, которое обоснует ту или иную меру пресечения, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Нижнеломовского суда.

Кроме того, сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы, результаты которых могут изменить квалификацию совершенного преступления.

ЧП в бассейне «Волна» Нижнего Ломова случилось днем 24 апреля. Во время занятий по плаванию группы из 21 школьника от 10 до 14 лет тренер почувствовала запах хлора и приняла меры к спасению воспитанников. 20 ребят отравились, им потребовалась помощь медиков.

25 апреля СУ СК РФ по Пензенской области обнародовал версию, касающуюся обстоятельств инцидента. Согласно ей, замдиректора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района, в обязанности которого входило обслуживание бассейна, будучи нетрезвым, вылил кислоту в емкость, не предназначенную для нее. Началась химическая реакция. Испарения хлора затянуло в вентиляцию, оттуда они проникли в помещение, где занимались дети.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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Гость||

Тренер рассказывала, что проходила мимо комнаты, где это происходило. А с кем в это время были дети в бассейне?

Гость||

Гость писал(а):

> Тренер рассказывала, что проходила мимо комнаты, где это происходило. А с

> кем в это время были дети в бассейне?

???????????????????

Имя: Гость
Комментарий:

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