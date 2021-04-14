Криминал

Обнародованы кадры задержания главного налоговика области

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Следственный комитет Российской Федерации выложил кадры задержания руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области Юрия Калабина.

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Информация о масштабной операции, которую проводят сотрудники правоохранительных органов в УФНС, появилась 13 апреля. 14-го числа задержание Калабина подтвердили в региональном следственном управлении СК РФ.

«Решается вопрос о предъявлении руководителю УФНС по Пензенской области обвинения и избрании меры пресечения. По месту его работы и жительства проведены обыски, изъята служебная документация, имеющая значение для дела», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Уточняется, что, по данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки одной из компаний при имевшейся информации о неуплате налога на сумму более 40 миллионов рублей и пени около 20 миллионов рублей.

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Источник — видео Следственного комитета РФ
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Гость||

За Пензу взялись конкретно. Кто следующий??

Гость||

Гость писал(a):

За Пензу взялись конкретно. Кто следующий??
Надо брать за жабры УФАС по Пензенской области и региональный фонд капитального ремонта.

Имя: Гость
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