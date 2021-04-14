Обнародованы кадры задержания главного налоговика области

14.04.2021 | 17:07

Следственный комитет Российской Федерации выложил кадры задержания руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области Юрия Калабина.

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Информация о масштабной операции, которую проводят сотрудники правоохранительных органов в УФНС, появилась 13 апреля. 14-го числа задержание Калабина подтвердили в региональном следственном управлении СК РФ.

«Решается вопрос о предъявлении руководителю УФНС по Пензенской области обвинения и избрании меры пресечения. По месту его работы и жительства проведены обыски, изъята служебная документация, имеющая значение для дела», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Уточняется, что, по данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки одной из компаний при имевшейся информации о неуплате налога на сумму более 40 миллионов рублей и пени около 20 миллионов рублей.