Убийство девочки в Тепличном: началось слушание уголовного дела

02.04.2021 | 13:01

В Пензе началось слушание уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летнего жителя села Засечного. Его обвиняют в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки.

По данным следствия, мужчина познакомился с ней вечером 22 мая прошлого года во время распития спиртного на улице Тепличной в областном центре. Он завел школьницу в безлюдное место, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера. Опасаясь, что жертва сообщит о произошедшем в полицию, он задушил ее руками.

23 мая тело девочки нашли в лесополосе. В ночь с 25 на 26 мая злоумышленник был задержан, во время следствия он находился под стражей. Свою вину житель Засечного не признал, однако собранные доказательства подтвердили ее.

«Уголовное дело рассматривается судьей единолично в закрытом судебном заседании. Согласно статье 241 Уголовно-процессуального кодекса РФ, закрытое судебное разбирательство допускается на основании определения или постановления суда в случаях, когда рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Во время первого заседания было оглашено обвинительное заключение, начался допрос потерпевших.

В 2000 году при схожих обстоятельствах тот же мужчина убил 11-летнюю девочку, за что провел в колонии 15 лет.