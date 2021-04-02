Криминал

Убийство девочки в Тепличном: началось слушание уголовного дела

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В Пензе началось слушание уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летнего жителя села Засечного. Его обвиняют в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки.

По данным следствия, мужчина познакомился с ней вечером 22 мая прошлого года во время распития спиртного на улице Тепличной в областном центре. Он завел школьницу в безлюдное место, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера. Опасаясь, что жертва сообщит о произошедшем в полицию, он задушил ее руками.

23 мая тело девочки нашли в лесополосе. В ночь с 25 на 26 мая злоумышленник был задержан, во время следствия он находился под стражей. Свою вину житель Засечного не признал, однако собранные доказательства подтвердили ее.

«Уголовное дело рассматривается судьей единолично в закрытом судебном заседании. Согласно статье 241 Уголовно-процессуального кодекса РФ, закрытое судебное разбирательство допускается на основании определения или постановления суда в случаях, когда рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Во время первого заседания было оглашено обвинительное заключение, начался допрос потерпевших.

В 2000 году при схожих обстоятельствах тот же мужчина убил 11-летнюю девочку, за что провел в колонии 15 лет.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Сколько детей наташа с гиршем покалечили ради бабосов

Гость||

Гость писал(a):

Сколько детей наташа с гиршем покалечили ради бабосов
объясните.

Гость||

Гость писал(a):

Сколько детей наташа с гиршем покалечили ради бабосов
каким образом? примеры? факты? тут тема о нелюди с тепличного который задушил беззащитного ребенка и год мы его кормим, а не он кормит червей приносящих плодородие земле нам для урожая

Гость||

Таких мразей надо на пожизненное в одиночную камеру

Гость||

Зачем его после первого аналогичного преступления выпустили?????

Гость||

Гость писал(a):

Зачем его после первого аналогичного преступления выпустили?????
Спросите у депутатов ВС,почему они против отмены моратория на смертную казнь для педофилов?

ПОЧЕМУ?

Гость||

Гость писал(a):

Спросите у депутатов ВС,почему они против отмены моратория на смертную казнь для педофилов?

ПОЧЕМУ?

не просто педофилов а убийц невинных детей, это хуже

Гость||

Педофилов, наркоторговцев, казнокрадов, дырявую голубятню нужно публично вешать на центральных площадях.

Имя: Гость
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