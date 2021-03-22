ОНК о фигуранте дела Белозерцева: Выглядит плохо, дышит с трудом

22.03.2021 | 13:06

Бывший сенатор от Пензенской области, глава ГК «Биотэк» Борис Шпигель, задержанный по подозрению в даче взятки губернатору Ивану Белозерцеву, испытывает проблемы со здоровьем. Об этом сообщило сетевое издание rt.com со ссылкой на одного из членов Общественной наблюдательной комиссии.

«Выглядит он очень плохо, дышит с трудом, лицо красное. В камеру ему выдан специальный дыхательный аппарат, без которого, как он утверждает, может умереть в любой момент», - сообщил член ОНК, посетивший предпринимателя в ИВС на Петровке, 38.

По словам правозащитника, Шпигель рассказал, что находился на лечении в Израиле. После прилета его задержали и доставили в изолятор временного содержания. Там же оказалась его супруга.

За двое суток 68-летнему Шпигелю дважды вызывали скорую помощь. 21 марта его доставляли в больницу № 20. Врач осмотрел его и заключил, что бизнесмен может вернуться в ИВС.

Вину в даче взятки Шпигель не признает: «Следователи ерунду какую-то пишут», - привел член ОНК его слова.

По версии следствия, Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков передали Ивану Белозерцеву взятки на сумму более 31 млн руб. (наручные часы Breguet за 5,75 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными).

За это ГК «БИОТЭК» получила конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.