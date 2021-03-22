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Криминал

ОНК о фигуранте дела Белозерцева: Выглядит плохо, дышит с трудом

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Бывший сенатор от Пензенской области, глава ГК «Биотэк» Борис Шпигель, задержанный по подозрению в даче взятки губернатору Ивану Белозерцеву, испытывает проблемы со здоровьем. Об этом сообщило сетевое издание rt.com со ссылкой на одного из членов Общественной наблюдательной комиссии.

«Выглядит он очень плохо, дышит с трудом, лицо красное. В камеру ему выдан специальный дыхательный аппарат, без которого, как он утверждает, может умереть в любой момент», - сообщил член ОНК, посетивший предпринимателя в ИВС на Петровке, 38.

По словам правозащитника, Шпигель рассказал, что находился на лечении в Израиле. После прилета его задержали и доставили в изолятор временного содержания. Там же оказалась его супруга.

За двое суток 68-летнему Шпигелю дважды вызывали скорую помощь. 21 марта его доставляли в больницу № 20. Врач осмотрел его и заключил, что бизнесмен может вернуться в ИВС.

Вину в даче взятки Шпигель не признает: «Следователи ерунду какую-то пишут», - привел член ОНК его слова.

По версии следствия, Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков передали Ивану Белозерцеву взятки на сумму более 31 млн руб. (наручные часы Breguet за 5,75 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными).

За это ГК «БИОТЭК» получила конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

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Гость||

Ивану повезет, если Шпигель помрет, Нет взяткодателя нет дела.

Гость||

Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. Следователи ерунду какую-то пишут.

Гость||

Иван, ты ведь тоже настоящий Иван дурак.. Не признавайтесь, вали на америкосов

Гость||

Бедняжка. А дочка не замужем сейчас?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вину в даче взятки Шпигель не признает: «Следователи ерунду какую-то пишут», - привел член ОНК его слова.
ерунда не ерунда, а ответит за свои действия придется)))))

Гость||

Шпигель Шпигель ай люлю))

Гость||

Что же это он себя то не вылечил?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вину в даче взятки Шпигель не признает: «Следователи ерунду какую-то пишут», - привел член ОНК его слова.
ерунду у тебя дома нашли))))))

Гость||

Борис Исаакович в шоке.

Гость||

Книгу ему про онанизм дайте и все пройдет

Гость||

Живет в Пензе, а лечится в Израиле, сам себя же выдает этой информацией, видимо не доверят пензенским поликлиникам...

Гость||

Гость писал(a):

Бедняжка. А дочка не замужем сейчас?
А вы хотели на ней жениться??

Гость||

Гость писал(a):

Живет в Пензе, а лечится в Израиле, сам себя же выдает этой информацией, видимо не доверят пензенским поликлиникам...
Это Шпигель лечится в Израиле а не Белозерцев:

penzainform.ru писал(a):

По словам правозащитника, Шпигель рассказал, что находился на лечении в Израиле.

Гость||

Гость писал(a):

А вы хотели на ней жениться??
А то. Невеста при бабле

Гость||

Думаю еще выяснится, что медикаменты БЫЛИ СОМНИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА!

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Имя: Гость
Комментарий:

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