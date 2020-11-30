Сетевое издание|18+|Понедельник|30 ноя 2020|22:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Из-за ситуации в Мокшанском детдоме возбудили уголовное дело

Печать

Пензенское управление СКР возбудило уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в Мокшанском доме-интернате для умственно отсталых детей. Об этом стало известно вечером в понедельник, 30 ноября.

И. о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина уточнила, что дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия или с угрозой его применения).

Заниматься им будет первый отдел по расследованию особо важных дел.

«В настоящее время следствием выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы», - пояснила Евгения Воеводина.

Ранее воспитанники дома-интерната записали видео, на котором пожаловались на директора учреждения Заура Иванова, что он «пьет, кричит». По мнению подопечных интерната, этот руководитель не их человек. «Мы его боимся, он нас бьет. Он нас как хочет, так и называет», - рассказала в кадре воспитанница Татьяна.

На происшествие в детдоме уже отреагировали уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и пензенский омбудсмен Елена Столярова, а также губернатор Иван Белозерцев. Глава региона потребовал, чтобы Иванов был уволен.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Гость писал(a):

А Столярову привлекут ?

Привлекут к проверке детдома. Ты об этом спрашиваешь?

Гость||

Как это столярова отреагировала за свою нехилую з/п? Узнала о инциденте, наконец-то?

Гость||

Чинки отреагировали:"даа, это не порядок"

Гость||

Воспpenzainform.ru писал(a):

воспитанники дома-интерната записали видео, на котором пожаловались на директора
Воспитанники или бывшие воспитанники, которые вообще не могли находиться в детдоме?

И если они - умственно-отсталые, то сами ли они додумались записать видео или надоумил кто?

Гость||

Гость писал(a):

Воспpenzainform.ru писал(a):
воспитанники дома-интерната записали видео, на котором пожаловались на директора
Воспитанники или бывшие воспитанники, которые вообще не могли находиться в детдоме?

И если они - умственно-отсталые, то сами ли они додумались записать видео или надоумил кто?

Оба вопроса поставлены правильно. Добавлю:

воспитанники школьного возраста сами ничего не смогут ни записать, ни сообщить. По той простой причине, что им это не под силу из-за имеющегося грубого интеллектуального недоразвития в сочетании с другими дефектами. Достаточно посмотреть заключения, с которыми они поступили в детский дом. Напрашивается вывод, что бузу подняли бывшие воспитаннники, неизвестно на каких правах и льготных условиях находившиеся при детдоме.

Гость||

Не только записали, но и отправили Кузнецовой и Львовой-Беловой, а также организации Левый Фронт. Странно, да? Тут не каждый дееспособный человек на такое додумается. Вопрос: кому это было выгодно?

Гость||

Как это - он нас бьёт ? Т.е на глазах всего коллектива , даже если это руководитель, пил и дрался, и все молчали .Мне этот человек никто, но со стороны всё выглядит несовсем правдиво.

Гость||

Нечего Заура отмороженного выгораживать.

Гость||

Да там все хороши, детей по минимуму лечат, а директор квасит от всего увиденного, это не каждый выдержит

Гость||

А кто виноват, что по-минимуму лечат? Вы где живете? У нас же все по обычному сценарию: появляется честный человек, который не дает воровать. Мешает! Что же делать? Как обычно:полить грязью. Создать общественное мнение. Народ, не будьте управляемыми куклами. Думайте своей головой, анализируйте. Не ешьте тухлятину, которой нас кормят, думая , что мы быдло.

Гость||

Гость писал(a):

Нечего Заура отмороженного выгораживать.
Ю.М. ты ли это? Открой личико.

Гость||

Жалоба-это основание для проведения проверки, а тут без проверки выводы уже сделали, директора уволили. Может интриги или еще чего? Мне до директора нет дела, я его не знаю. Я против скоропалительных выводов.

Гость||

Гость писал(a):

Да там все хороши, детей по минимуму лечат, а директор квасит от всего увиденного, это не каждый выдержит
А его что, цепью к директорскому креслу приковали? И к лапам его не липло?

Гость||

Гость писал(a):

А кто виноват, что по-минимуму лечат? Вы где живете? У нас же все по обычному сценарию: появляется честный человек, который не дает воровать. Мешает! Что же делать? Как обычно:полить грязью. Создать общественное мнение. Народ, не будьте управляемыми куклами. Думайте своей головой, анализируйте. Не ешьте тухлятину, которой нас кормят, думая , что мы быдло.
Всё, слили мужика. Гадкая история, подлая.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Нечего Заура отмороженного выгораживать.
Ю.М. ты ли это? Открой личико.
Ю.М. - это кто? Точно не я.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте