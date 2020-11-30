Из-за ситуации в Мокшанском детдоме возбудили уголовное дело

30.11.2020 | 21:03

Пензенское управление СКР возбудило уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в Мокшанском доме-интернате для умственно отсталых детей. Об этом стало известно вечером в понедельник, 30 ноября.

И. о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина уточнила, что дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия или с угрозой его применения).

Заниматься им будет первый отдел по расследованию особо важных дел.

«В настоящее время следствием выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы», - пояснила Евгения Воеводина.

Ранее воспитанники дома-интерната записали видео, на котором пожаловались на директора учреждения Заура Иванова, что он «пьет, кричит». По мнению подопечных интерната, этот руководитель не их человек. «Мы его боимся, он нас бьет. Он нас как хочет, так и называет», - рассказала в кадре воспитанница Татьяна.

На происшествие в детдоме уже отреагировали уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и пензенский омбудсмен Елена Столярова, а также губернатор Иван Белозерцев. Глава региона потребовал, чтобы Иванов был уволен.