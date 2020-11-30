В Мокшане директора детдома уволят после жалоб воспитанников

30.11.2020 | 11:14

Воспитанники мокшанского детского дома пожаловались губернатору Ивану Белозерцеву на своего директора. Об этом глава региона рассказал во время оператинвого совещания в правительстве в понедельник, 30 ноября.

«В мой адрес поступило обращение воспитанников мокшанского детского дома с жалобами на действия директора. Я направил туда проверку. Действиям директора будет дана оценка», - рассказал Белозерцев.

С марта 2020 года детдомом руководит Заур Иванов. Губернатор потребовал от министра соцразвития Алексея Качана уволить его до конца дня.

«Ошибка ваша о назначении его на должность директора. У прежнего директора, который много лет проработал, разные ситуации были, но он с задачей справлялся. Вместе с администрацией Мокшана подберите несколько кандидатур», - потребовал Белозерцев.

Он отметил, что должность это непростая, проблемная, ведь работать нужно с детьми с ограниченными возможностями.

«Там должен быть директор, любящий детей, очень толерантный, который мог бы продолжить самые лучшие традиции, которые были заложены Дружининым - предыдущим директором. Я детей в обиду не дам! Ни этих, ни других. Обращаю внимание всех», - подчеркнул губернатор.

Он объявил взыскание Качану за слабый контроль и потребовал также наказать тех, кто курировал работу детдома.