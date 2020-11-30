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Общество

В Мокшане директора детдома уволят после жалоб воспитанников

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Воспитанники мокшанского детского дома пожаловались губернатору Ивану Белозерцеву на своего директора. Об этом глава региона рассказал во время оператинвого совещания в правительстве в понедельник, 30 ноября.

«В мой адрес поступило обращение воспитанников мокшанского детского дома с жалобами на действия директора. Я направил туда проверку. Действиям директора будет дана оценка», - рассказал Белозерцев.

С марта 2020 года детдомом руководит Заур Иванов. Губернатор потребовал от министра соцразвития Алексея Качана уволить его до конца дня.

«Ошибка ваша о назначении его на должность директора. У прежнего директора, который много лет проработал, разные ситуации были, но он с задачей справлялся. Вместе с администрацией Мокшана подберите несколько кандидатур», - потребовал Белозерцев.

Он отметил, что должность это непростая, проблемная, ведь работать нужно с детьми с ограниченными возможностями.

«Там должен быть директор, любящий детей, очень толерантный, который мог бы продолжить самые лучшие традиции, которые были заложены Дружининым - предыдущим директором. Я детей в обиду не дам! Ни этих, ни других. Обращаю внимание всех», - подчеркнул губернатор.

Он объявил взыскание Качану за слабый контроль и потребовал также наказать тех, кто курировал работу детдома.

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Источник — фото пресс-службы правительства Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Обращаю внимание всех», - подчеркнул губернатор.
Они Вас не боятся. Возможно, что и не уважают.

Гость||

Имя звучит как анекдот, Заур Каральбиевич Иванов.

Гость||

Нужно беречь старые кадры!Губернатор наш молодец-дети наше будующее!

Гость||

Оперативно и решительно.Ждем аналогичных мер по цене за проезд и капремонт.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Заур Иванов
он чьих будет фамилия русская а вот имя?

Гость||

Гость писал(a):

Нужно беречь старые кадры!Губернатор наш молодец-дети наше будующее
так что же не сберег??? Откуда этот Качан нам упал????

Гость||

Воспитанники детского дома-интерната для умственно отсталых детей в посёлке Мокшан Пензенской области заявили об издевательствах и унижениях со стороны директора Заура Иванова. Они записали видео, которое отправили уполномоченной по правам ребёнка в России Анне Кузнецовой и сенатору от Пензенской области Марии Львовой-Беловой. На видео подростки рассказывают, что директор учреждения Заур Иванов часто напивается, оскорбляет и унижает их, причиняет им физическую боль, заставляет мальчиков спать с девочками.

Гость||

Так ПОНЯТНО ОТКУДА!!!!

Иванов Заур Каральбиевич (ИНН 071605831134)

Руководитель (2)

Иванов Заур Каральбиевич является/являлся руководителем 2 организаций.

ГБСУ СО "Мокшанский Детский Дом-Интернат для Умственно Отсталых Детей"

ДОЛЖНОСТЬ Директор

В/Ч 75053

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИКВИДИРОВАНА

ДОЛЖНОСТЬ Командир

440023, Пензенская область, город Пенза, Монтажный поселок

ИНН 5834009289 ОГРН 1035802000552 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 4 января 2003 г.

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 84.22 Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности

Гость||

Видеозаписи, оказавшиеся в распоряжение ЛефтПензы, записали уже совершеннолетние подростки. Это молодые инвалиды, которые живут в отделении реабилитации по программе сопровождаемого проживания. Видео начинается с рассказа одного из воспитанников дома-интерната, где он говорит, что директор Заур Иванов угрожал другому воспитаннику якобы за плохую работу по ремонту душевой кабины.

Гость||

Гость писал(a):

В/Ч 75053

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИКВИДИРОВАНА

ДОЛЖНОСТЬ Командир

Так понятно откуда этот казачок!!! Служивый то друг губернатор и Кочана похоже!!!!

Гость||

«Мы его боимся, он нас бьёт. Он меня летом в угол загнал и сказал: «Я тебе сейчас в…бу, и мне ничего не будет за это. Я с вами могу всё, что хочу делать: руки ломать, ноги ломать, куда хочу туда и веду. Мне за это ничего не будет. Мы боимся его. Я не буду с ним жить. Надоело! Он нас, как хочет, так и называет», - рассказывает воспитанница детского дома.

Гость||

Гость писал(a):

Иванов Заур Каральбиевич (ИНН 071605831134)

В/Ч 75053

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИКВИДИРОВАНА

ДОЛЖНОСТЬ Командир

Вот так здрасьте!!!! Друг Кочана!!! Вот и все так - везде прапоров и бывших служак наставили и прорыв ждут!!!!

Гость||

Вот тебе и заурка

Гость||

Гость писал(a):

он чьих будет фамилия русская а вот имя?
Ну не в этом дело, а в том, что устраивали его через ИА, а теперь он представление перед нами разыгрывает.

Гость||

правильно, что его уволили. Это обращение взрослых больных людей, проживающих в отдельном здании.Это не дети,им от 18до38лет. Виктор Петрович их жалел и не переводил в Грабовский интернат. А этот новый не понял как надо разговаривать и общаться с такими людьми

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Имя: Гость
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