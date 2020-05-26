Сетевое издание|18+|Вторник|26 мая 2020|10:14
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Криминал

Пензенская полиция опубликовала фото предполагаемого убийцы школьницы

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В распоряжении сетевого издания «ПензаИнформ» оказалась фотография подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сделанная в отделе полиции. Ее опубликовала пресс-служба регионального управления МВД России.

«В кадре - предполагаемый злоумышленник, житель Пензенской области 1978 года рождения, во время беседы с оперативниками», - уточнили в пресс-службе УМВД.

Лицо предполагаемого злоумышленника размыто. У него черные короткие волосы. На нем та же одежда, в которой он был в день преступления - черная спортивная куртка. Ранее запись, сделанную камерой видеонаблюдения в магазине, обнародовали сотрудники СУ СК РФ.

Уже сообщалось, что мужчина - житель села Засечного Пензенского района. Его задержали сотрудники полиции.

Жертва преступления пропала 22 мая. Девочка ушла из дома на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но пропала. На следующий день ее труп нашли в лесополосе на улице Тепличной со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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Гость||

А что лицо замазали, если уже все на видео его увидели?

Гость||

Да вроде как зверь приезжий или ошибаюсь?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В кадре - предполагаемый злоумышленник
В кадре тело в куртке

Гость||

В ориентировке было указано, что рукава куртки цвета хаки..

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В кадре - предполагаемый злоумышленник
В кадре тело в куртке
И куртка не черная.

Гость||

Тело это очень важно ушибы порезы ссадины укусы в том числе и комаров а то вдруг все дело в куртке

Гость||

Следующая новость, очевидно,будет называться: "Предполагаемый преступник захотел дать показания" и текст предыдущих сообщений по этой теме

Гость||

И очевидно добровольные с явкой повинной

Гость||

Гость писал(a):

Он из спутника.
Из села Засечного Пензенского района.

Имя: Гость
Комментарий:

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