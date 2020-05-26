Пензенская полиция опубликовала фото предполагаемого убийцы школьницы

26.05.2020 | 09:49

В распоряжении сетевого издания «ПензаИнформ» оказалась фотография подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сделанная в отделе полиции. Ее опубликовала пресс-служба регионального управления МВД России.

«В кадре - предполагаемый злоумышленник, житель Пензенской области 1978 года рождения, во время беседы с оперативниками», - уточнили в пресс-службе УМВД.

Лицо предполагаемого злоумышленника размыто. У него черные короткие волосы. На нем та же одежда, в которой он был в день преступления - черная спортивная куртка. Ранее запись, сделанную камерой видеонаблюдения в магазине, обнародовали сотрудники СУ СК РФ.

Уже сообщалось, что мужчина - житель села Засечного Пензенского района. Его задержали сотрудники полиции.

Жертва преступления пропала 22 мая. Девочка ушла из дома на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но пропала. На следующий день ее труп нашли в лесополосе на улице Тепличной со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее).