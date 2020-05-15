Криминал

По делу министра Андрея Бурлакова задержаны еще два человека

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По уголовном делу, связанному с мошенничеством и хищением бюджетных денежных средств, задержан не только министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков, но и еще два человека.

Эту информацию порталу Penzainform подтвердили в УФСБ России по Пензенской области в пятницу, 15 мая. В пресс-службе раскрыли небольшие подробности: один из задержанных - заместитель министра, другой не является чиновником.

14 мая стало известно, что в доме главного агрария Сурского края прошел обыск. Затем сотрудники ФСБ посетили с той же целью региональный минсельхоз. Андрей Бурлаков был помещен в изолятор временного содержания. В течение двух суток суд должен принять решение о мере пресечения. Это может быть, к примеру, подписка о невыезде, домашний арест, заключение под стражу, запрет на определенные действия и т. д.

Там же, в ИВС, находятся и двое других задержанных, уточнили в ведомстве.

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Гость||

Ченововирус.

Гость||

Прям не регион,а малина какая то...

Гость||

Опять будет домашний арест, один извращуга скоро как год будет, как дома сидит

Гость||

Поэтому у нас всё в попе. Только чиновники непосильным трудом зарабатывают.

Гость||

Вот так вот надо воровать.. Миллионы. А за Бурлака не переживайте ещё не один спиногрыз ни отсидел реальный срок и он не будет. Пензенский суд самый гуманный суд в мире

Гость||

Ну кто же, кто же?

Гость||

Молодцы ФСБ,так держать! Когда за Иваном придёте?

Гость||

Россия 24,будут ещё задержания в Пензенском регионе.

Гость||

Нужно задержать рыбу покрупнее

Имя: Гость
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