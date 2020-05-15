По делу министра Андрея Бурлакова задержаны еще два человека

15.05.2020 | 12:34

По уголовном делу, связанному с мошенничеством и хищением бюджетных денежных средств, задержан не только министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков, но и еще два человека.

Эту информацию порталу Penzainform подтвердили в УФСБ России по Пензенской области в пятницу, 15 мая. В пресс-службе раскрыли небольшие подробности: один из задержанных - заместитель министра, другой не является чиновником.

14 мая стало известно, что в доме главного агрария Сурского края прошел обыск. Затем сотрудники ФСБ посетили с той же целью региональный минсельхоз. Андрей Бурлаков был помещен в изолятор временного содержания. В течение двух суток суд должен принять решение о мере пресечения. Это может быть, к примеру, подписка о невыезде, домашний арест, заключение под стражу, запрет на определенные действия и т. д.

Там же, в ИВС, находятся и двое других задержанных, уточнили в ведомстве.