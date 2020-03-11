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Криминал | Убийство Левченко: следователи обнародовали первые выводы экспертизы

11.03.2020|09:18
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Представители регионального СУ СК РФ обнародовали предварительные данные исследований останков, найденных в Рязанской области 4 марта.

«По предварительным данным судебно-генетической экспертизы, они принадлежат Екатерине Левченко», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Екатерина Левченко - жительница Пензы, пропавшая в 2017 году вместе со своим другом Артемом Дорофеевым. Останки молодого человека были найдены 27 ноября 2017 года в лесном массиве вблизи деревни Лопухи Рязанского района. По данному факту местные следователи возбудили дело об убийстве.

Левченко числилась пропавшей без вести. В конце февраля 2020 года в пензенском СУ СК РФ также было заведено дело по признакам ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Спустя неделю расследования недалеко от деревни Лопухи нашли человеческие останки. Предположения, что они принадлежат Екатерине, подтвердились.

По утверждению интернет-издания «Медуза», Левченко и Дорофеев тесно общались с фигурантами дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России), осужденными в Пензе, и помогали им продавать наркотики. Когда незаконной деятельностью заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, некоторые участники группировки испугались, что молодые люди дадут показания против них, и решили их убить.

Выяснить, соответствует ли эта информация действительности, предстоит сотрудникам регионального СУ СК РФ.

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Гость|11.03.2020 09:40|

Новый суд по вновь открывшимся обстоятельствам?

Гость|11.03.2020 09:46|

penzainform.ru писал(a):

Заголовок: "Убийство Левченко: следователи обнародовали первые выводы экспертизы". Текст "...останки принадлежат Екатерине Левченко»
Вот это выводы!

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