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Город

Террасы в квартале «Кантри»: место для встречи с теплом

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Квартиры с террасами в квартале «Кантри» от строительной группы «Рисан» стали доступны для посещения. Теперь клиенты могут выйти на открытое пространство, оценить его габариты и представить свою будущую жизнь в квартире редкого формата.

Первые 4 дома квартала в загородном стиле, находящегося рядом с микрорайоном Тепличный в Пензе, уже сданы – в них активно идет ремонт. Еще можно присоединиться к числу жителей и переехать в ближайшее время. Ключи - сразу после покупки.

Террасы в квартале «Кантри»: место для встречи с теплом

В 1-м из 4 этапов квартала осталось небольшое количество свободных квартир, в том числе с террасами. Все они выходят на закрытую территорию с круглосуточным видеонаблюдением и регулярным патрулированием ГБР, что становится гарантией спокойствия на открытом пространстве. Между террасами и пешеходными путями предусмотрено озеленение, а квартиры, ориентированные во двор, получают дополнительный бонус - отсутствие машин поблизости.

Внутри каждого мини-квартала, образованного 5 домами, располагается благоустроенная территория только для пешеходов. Уютные перголы, детская площадка и разноцветные скворечники будут радовать глаз во время отдыха на террасе.

На полу - легкая в уходе и эстетичная террасная доска теплого древесного оттенка. Ограждение металлическое. Можно декорировать террасу растениями в кадках для большей приватности и поставить складной зонт для защиты от солнца или легкого дождя.

Небольшая, но важная деталь комфорта: в доме предусмотрен внутренний дренаж для кондиционеров, поэтому влага от их работы уходит в канализацию. Владельцев террас не побеспокоят звуки капели.

Террасы в квартале «Кантри»: место для встречи с теплом

Квартиры с террасами в квартале «Кантри» продаются по цене от 60 000 рублей за квадратный метр. Посмотреть доступные планировки можно на сайте risan-penza.ru - это удобно сделать, поставив дополнительный фильтр «Квартира с террасой».

Консультация с менеджером отдела продаж доступна по телефону 51-51-51.

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