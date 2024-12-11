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Город

«Кантри» от «Рисана» принимает первых жителей

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Счастливые владельцы квартир в двух домах первого этапа квартала «Кантри» от строительной группы «Рисан» увидели свое новое жилье.

Первые три дома в квартале «Кантри» в Тепличном введены в эксплуатацию, ключи от квартир в двух из них уже переданы собственникам. Семья Макаровых - в числе счастливчиков. Родители и двое сыновей скоро переедут в просторную квартиру, где у каждого будет своя комната.

«Мы сами жили в Ближней Веселовке. Не раздумывая взяли квартиру от этого же застройщика. Очень рады, что такой проект появился у нас здесь, в Тепличном, и с удовольствием купили здесь квартиру побольше. Нам все нравится, особенно большие безопасные дворы без машин», - рассказала Дарья Макарова.

«Кантри» от «Рисана» принимает первых жителей

В сданных домах осталось еще немного квартир разных форматов. Кстати, рассрочка на 5 лет на проекты строительной группы «Рисан» распространяется как на строящиеся дома, так и на введенные в эксплуатацию.

Всего в квартале «Кантри» будет 20 строений. Он возводится в Пензенском районе, до центра Пензы - 18 минут езды, но фактически граница не ощущается. Территория комплекса общая, с ограждением по всему периметру: жители смогут свободно перемещаться между дворами. Застройка проводится очередями, чтобы в каждом мини-квартале был свой двор с площадками для тихого спорта, отдыха, прогулок и игр.

«Кантри» от «Рисана» принимает первых жителей

Детские зоны разделят по возрастам, и каждый малыш найдет себе занятие по душе и не заскучает. Для совсем маленьких - песочницы с домиками и безопасные игровые элементы на уровне земли. Для ребят постарше - комплексы с качелями и горками, площадка для бадминтона. В первом дворе уже установлены опоры, на которых скоро разместится яркий и необычный арт-объект со скворечниками.

Площадь Событий добавит функций территории квартала - там появятся барбекю-зона, спортплощадка, детский плейхаб и шатер для мероприятий. Отдельным зданием будет досуговый центр, где жители с помощью управляющей компании смогут организовывать мастер-классы и клубы по интересам. Досуг в «Кантри» будет разнообразным и безопасным.

Дома возводятся из кирпича, их класс энергоэффективности А и А+. На каждый квартал предусмотрена собственная котельная. Это даст жителям независимость от городских сетей и экономию на коммунальных платежах. В квартире в любое время года будут комфортная температура и горячая вода.

Планировки продуманы с учетом потребностей современного человека. В «Кантри» есть квартиры с мастер-спальнями и гардеробными, квартиры-трансформеры, в которых легко отделить дополнительную комнату при изменении жизненного сценария. Для любителей отдыха на свежем воздухе - эксклюзивные лоты с собственными террасами на первом этаже. Они представлены только в первом этапе проекта.

Записаться на персональную консультацию и экскурсию в сданные дома можно в любом из офисов продаж или по номеру 51-51-51.

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Веселовка-4», ИНН 5836658151.

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