Готовность первого этапа квартала «Скала Сити» в Пензе превысила 80%

Строительная готовность первого этапа флагманского проекта «Рисана» - жилого комплекса «Скала Сити» на улице Карпинского - вышла на финишную прямую и составляет на конец марта 82%. Масштабный квартал из семи башен в районе памятника Победы постепенно обретает свои окончательные черты.

На объекте параллельно ведется большой пул работ, от устройства инженерных систем до внутренней отделки, но внешне наиболее заметен монтаж фасада. Первая башня уже оделась в белоснежные панели, что позволило оценить изящные архитектурные решения, включая визуально скрытое размещение внешних блоков кондиционеров.

Вся первая линия башен вдоль улицы Карпинского выдержана в белом цвете. Строения второго этапа вносят визуальное разнообразие золотисто-коричневым, серым и глубоким терракотово-красным оттенками. Прозрачные шахты нескольких лифтов оживляют фасад - кабины с панорамным остеклением будут эффектно смотреться в сумерках, а изнутри откроются виды на двор и город.

Архитектурная выразительность квартала «Скала Сити» подчеркнута и за счет уникальных планировок. Пять из семи башен отличаются ступенчатым силуэтом, который образуют квартиры с открытыми террасами на разных этажах. Террасированная часть выстроена в сторону внутреннего двора, что обеспечивает комфортную акустику в открытых зонах и живописные виды на центр квартала с фонтаном.

Еще один редкий формат - квартиры со вторым светом, где высота потолков в одной из зон превышает 5,5 метра. Витражное остекление в два этажа наполняет такие пространства воздухом и светом.

Особое внимание уделено комфорту и безопасности. Территория квартала закрытая, охраняемая, доступ на нее предоставлен только жителям и их гостям. Дворы спроектированы мультифункциональными и свободными от машин: здесь органично соединены зоны для тихого отдыха, спорта, детских игр и общения, а шумные активности вынесены во внешнюю периметральную часть. В одном из дворов расположился уличный кинотеатр с местами для зрителей. Под всем комплексом оборудован подземный паркинг с лифтовым доступом в дома.

Оценить планировки, расположение и наполнение дворов можно уже сейчас в офисах продаж на Мира, 44, и 65-летия Победы, 24/1.

