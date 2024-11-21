В Дальнем Арбекове появятся две новые школы

21.11.2024 | 17:51

Две новые школы в ближайшие годы появятся в Дальнем Арбекове. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Министерство просвещения РФ окончательно утвердило решение о начале строительства в 2025 году учебного заведения на 1 100 мест в 7-м микрорайоне.

В проекте бюджета на 2026-й - еще одна школа, в 8-м микрорайоне, где находится квартал возможностей Upgrade от СГ «Рисан». Участок для нее находится по соседству с детским садом на 140 мест, который возвела компания.

Новая школа позволит ученикам из 8-го и 9-го микрорайонов Арбекова ходить на занятия, не пересекая оживленную дорогу. Рядом строятся сразу 2 жилых комплекса от «Рисана» - Upgrade Family и Lake Town, идет благоустройство новой набережной пруда и уже смонтировано оборудование самого крупного в Поволжье вейк-парка.

В квартале Upgrade Family - 3 П-образных дома с закрытыми внутренними дворами и подземными паркингами. Первый из них планируется сдать уже в начале 2025 года. Квартал Lake Town - это 5 башен с плавной архитектурой и обзорными балконами, у них тоже закрытые дворы и места для машин под домом.

Жилые комплексы будут разделены прогулочным бульваром, а ближе к воде разместятся 2 спортивных центра - многофункциональный и специализированный, для вейкбординга. Останется и пространство для прогулок.

Таким образом, появление школы сделает микрорайон на берегу пруда самодостаточным и идеальным для жизни семей с детьми. Образовательные учреждения для детей и подростков будут в пешеходной доступности. Также ребята смогут заниматься шорт-треком и фигурным катанием в спортивной школе по зимним видам спорта на базе ледового дворца «Хрустальный» и посещать секции.

Узнать больше о квартирах от «Рисана» в Дальнем Арбекове можно на сайте risan-penza.ru. Там представлены планировки с ценами, визуализации, электронные буклеты и дополнительная информация о проектах.

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