У компании «Рисан» появилась ипотека от 1,99%

10.10.2023 | 14:54

Ипотечная программа со ставкой 1,99% от «Совкомбанка» стала доступна клиентам строительной группы «Рисан», приобретающим квартиру в жилых комплексах «Кантри» в Тепличном и «Соседи» на Минской.

Сниженная ставка действует на квартиры в этих жилых комплексах в течение 6 месяцев. За этот срок можно не только выплатить ежемесячные взносы, но и погасить ипотеку по низкой ставке целиком.

Это предложение будет особенно интересно тем, кто покупает новую квартиру, пока продается старая, и кому ипотечные средства нужны только на короткий срок.

Важно, что при снижении ставки стоимость квартиры не меняется.

Ипотека позволяет заемщикам сэкономить значительные суммы на выплате процентов по кредиту. Даже если они не планируют закрывать всю сумму за полгода, этот срок даст возможность более плавно адаптироваться к новым условиям жизни с ежемесячными платежами и облегчит финансовую нагрузку.

Жилые комплексы «Рисана», на квартиры в которых действует ставка, расположены в разных районах города.

Квартал «Кантри» строится в Тепличном. Там в один этап будут сдаваться 5 домов, а всего в жилом комплексе 20 жилых зданий высотой от 7 до 10 этажей. Все они кирпичные, отапливаются от своих котельных и расположены на общей огороженной и благоустроенной территории с площадью и досуговым центром. На первых этажах домов - квартиры с террасами.

«Соседи» - это всего 1 дом на 3 секции с подземным паркингом, он совсем недавно появился в продаже. Строительство идет в районе ЦНТИ, в глубине квартала. У дома сделают закрытый двор с площадками для детских игр, общения подростков, занятий спортом и отдыха. Из него будет открываться вид на воду.

В доме создадут безбарьерную среду. Там предусмотрят колясочные, велосипедные, лапомойки для собак.

Узнать больше о предложении по ипотеке по сниженной ставке и о жилых комплексах можно по телефону 51-51-51.

Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия № 963 от 5 декабря 2014 года, ОГРН 1144400000425. Первоначальный взнос - от 20%. Срок кредита - до 30 лет. Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей. Ставка от 1,99% может быть применена по программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» в ПАО «Совкомбанк» в первые 6 месяцев пользования кредитом. По истечении этого срока действует базовая ставка: по «Господдержке» - 7,99%, по «Семейной ипотеке» - 5,99%. Действие акции распространяется на строения № 1.1-1.5 в ЖК «Кантри» и на ЖК «Соседи».

Застройщик ЖК «Кантри» - ООО «Специализированный застройщик «Веселовка-4», ИНН 5836658151, ОГРН 1135836003654, 440008, Пензенская обл, г. Пенза, ул. Захарова, д. 1, лит. А, пом. 1. Застройщик ЖК «Соседи» - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615, ОГРН 1125836006570, 440008, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Пушкина, д. 3, оф. 514. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф.

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