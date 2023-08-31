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Город

«Рисан» запустил акцию на квартиры в новом ЖК в Ближнем Арбекове

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Строительная группа «Рисан» совместно со Сбером запустила акцию с выгодной ценой на квартиры и кешбэком бонусами «Спасибо» для покупателей, выбравших жилой комплекс «Соседи» на Минской.

Дом комфорт-класса строится на берегу водоема за ЦНТИ. В «Соседях» - 17 этажей, больше, чем в других домах района. Из окон части квартир будет открываться вид на ручей Безымянный. Предусмотрен подземный паркинг с доступом на лифте и магазины на 1-м этаже.

Атрибуты комфорта от «Рисана» стали доступны в любимом районе, где у многих прошли детство и юность. Здесь будут реализованы все стандарты качества компании: безбарьерная среда, многоуровневое освещение и озеленение, закрытая территория, охрана от центра безопасности «Рисан» и круглосуточное видеонаблюдение, собственная управляющая компания, стальные двери в квартирах.

Этой части микрорайона не хватало именно такого жилого комплекса - современного, безопасного, с проработанным наполнением и балансом планировок, который обеспечит стабильный семейный состав жителей и спокойную атмосферу. Почти 80% квартир - двух- и трехкомнатные.

Двор жилого комплекса будет закрыт от посторонних и разделен на смысловые части: спортивную, две игровые для разного возраста, зоны отдыха и променада.

Новая акция «Рисана» и Сбера позволит улучшить жилищные условия большему количеству семей. Пока не истек срок акции, любую квартиру в ЖК «Соседи» на Минской можно приобрести с выгодой 3%. Также в первые два года пользования кредитом от Сбера бонусами «Спасибо» клиентам вернется 0,3% годовых.

Прочитать больше о «Соседях» на Минской от «Рисана» и скачать буклет можно на сайте risan-sosedi.ru, а узнать цены и забронировать квартиру - по телефону +7 (8412) 51-51-51 и в любом офисе продаж компании.

Такое предложение в Пензе - эксклюзив от компании «Рисан» и действует только до 30 сентября.

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