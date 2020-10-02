Гендиректора СГ «Рисан» наградили знаком «Во славу земли Пензенской»

02.10.2020 | 10:33

В четверг, 1 октября, в областном правительстве состоялась церемония вручения выдающимся жителям региона почетного знака губернатора «Во славу земли Пензенской». Среди награжденных - генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

«Благодаря вашей работе область продолжает успешно по многим показателям развиваться, решать задачи, поставленные перед нами Президентом Российской Федерации в рамках реализации национальных проектов», - отметил Иван Белозерцев, обращаясь к награждаемым.

Он подчеркнул, что труд и достижения участников церемонии имеют огромное значение в обеспечении социальной стабильности, и выразил уверенность, что благодаря таким профессионалам своего дела регион будет становиться еще современнее и благополучнее.

«Наша работа уже неоднократно была отмечена на федеральном уровне. Думаем, это вносит свой вклад в престиж Пензенской области и показывает, что в регионах можно строить дома столичного уровня», – высказался Сергей Лисовол.

Глава компании поблагодарил губернатора за награду и заверил, что строительная группа «Рисан» продолжит работать, чтобы сделать Пензу лучше и продвигать ее за пределами региона.

«Рисан» уделяет особое внимание необычному и качественному благоустройству своих жилых комплексов, но также совершенствует городскую среду и за их пределами.

«В прошлом году мы реконструировали «Парк Времен», ставший одним из узнаваемых городских объектов. Теперь мы обновляем и делаем ярким элементом городской среды «Градусник» и не планируем на этом останавливаться», - заверил Сергей Лисовол.