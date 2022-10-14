Пензенцам разъяснили, кто отвечает за тепло в их домах

14.10.2022 | 14:24

Более 350 тревожных сигналов поступило в чат-бот, запущенный центром управления регионом 7 октября. Тему отопления и горячей воды в прямом эфире продолжили первый заместитель министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Андрей Цесарев и начальник Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов. Запись размещена на странице ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

- Скажите, кто должен отвечать за отопление в домах и как контролируется процесс?

Андрей Цесарев:

- Вопрос теплоснабжения находится в компетенции органов местного самоуправления. Как представитель министерства могу сказать, что во всех районах и городских округах еженедельно проходят штабы по подготовке и прохождению отопительного периода, в рамках которых осуществляется координация, осуществляется методическая и практическая помощь. Ежедневно собираются сведения в ситуационном центре, который работает круглосуточно, каждый день мы видим статистику. Еще есть межведомственная комиссия при правительстве Пензенской области, ее заседания проводятся каждый четверг.

Когда начался отопительный сезон, была организована горячая линия в министерстве для понимания того, например, в каких домах в одном подъезде есть отопление, а в другом нет. Мы обрабатывали звонки, передавали сведения для оперативного реагирования в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний.

- Сколько у нас в области ресурсоснабжающих организаций?

Андрей Цесарев:

- Обеспечение населения тепло- и водоснабжением и водоотведением осуществляют 139 организаций.

- Насколько в регионе изношены сети?

Андрей Цесарев:

- Если взять данные Росстата за 2021 год, удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в Пензенской области таков: тепловые сети - 34%, водопроводные - 31,3%, канализационных сетей - 49%. В целях предотвращения деградации необходимо обеспечить ежегодно не менее 3% их замены.

- Судя по сообщениям в соцсетях, областной центр оказался не готов к отопительному сезону: каждая вторая жалоба на отсутствие тепла и горячей воды - из Пензы. С чем это связано?

Андрей Цесарев:

- Отопительный сезон длится около 200 дней. В него входят и подготовка, и прохождение, и завершение. Оценивать лишь старт - это не значит оценить всю работу. У нас в области подготовлено 1 089 источников теплоснабжения, 175 ЦТП, 1 215 километров теплосетей. В муниципалитетах сформированы 269 аварийных бригад численностью 1 376 человек. 79 управляющих компаний имеют собственные аварийно-диспетчерские службы, у 56 заключены договоры с юридическими лицами и ИП.

Также для уборки внутридомовых территорий запланировано использование 172 единиц техники. Есть спецтехника - 474 единицы. Необходимый запас технических средств для аварийных работ имеется.

- Контролирует ли администрация Пензы действия тепловиков и подрядчиков?

Ильдар Усманов:

Да, у нас еженедельно проходят штабы, на которых присутствуют представители и ресурсоснабжающих организаций, и управляющих компаний, а также подрядчики, выполняющие определенные виды работ. На штабах рассматриваются графики работ, идут они с отставанием или нет. По этим графикам мы их контролируем и при необходимости подгоняем, если есть вопросы - стараемся совместно решить.

- Несмотря на то, что отопительный сезон уже идет, в Пензе до сих пор имеется множество раскопанных мест. Соответствует ли это законодательству?

Ильдар Усманов:

- Нет, не соответствует. Хотелось бы, чтобы население понимало: у нас в городе процент износа тепловых и водопроводных сетей - около 80. В связи с этим часто происходят аварии. В межотопительный период проводились как аварийные, так и плановые работы по ремонту сетей. Но не хватает специалистов или подрядчиков, чтобы все успеть: они не успевают на одном месте закончить, как случается авария в другом, и они снимают туда людей.

За нарушение правил благоустройства города предусмотрено наказание - составляются протоколы и накладываются штрафы. Эту работу мы проводим каждую неделю: собираем провинившихся подрядчиков. За прошлую неделю на ресурсоснабжающие организации было составлено 35-36 протоколов. Сегодня в 16:30 ко мне опять придут их представители, уже готово около 30 протоколов, чтобы они побыстрее закончили работу.

- 5 октября на улице Карпинского фонтаном забил кипяток, залив значительную территорию и повредив машины. Почему это произошло и ответил ли кто-нибудь за случившееся?

Ильдар Усманов:

- Там была аварийная ситуация: при гидравлических испытаниях произошел прорыв трубопровода. Это ответственность ресурсоснабжающей организации, это их сети, и никаких штрафных санкций в таких случаях не предусмотрено. Они перекрыли этот участок без отключения потребителей и восстановили.

- По количеству поступивших жалоб на отключение ГВС и отопления лидирует Октябрьский район Пензы - 263. С чем это связно?

Андрей Цесарев:

- С тем, что реализуется проект оптимизации теплоснабжения города Пензы. Больше всего он касается жилого микрорайона Арбеково. Предусмотрена модернизация 19 ЦТП и перекладка порядка 20 км внутриквартальных теплосетей. Нужно понимать, что работа носит систематический характер, и без отключения переложить трубы тяжеловато. Люди видят в окно: разрыто - работы идут.

Сейчас используются современные материалы изоляции, у труб срок службы гораздо дольше. И проведенные в этом году работы позволят в будущем избегать отключений. То же самое и с ЦТП: установка нового оборудования, его обвязка требует отключений. Да, сложности есть, но работы ведутся масштабные. 98% этих труб переложено, осталось совсем чуть-чуть. И внутриквартальные сети, которые никогда не делались, будут иметь современный вид.

Ильдар Усманов:

- Добавлю, что тепло у нас запущено во все дома. В каждом случае отключения нужно разбираться индивидуально. Это может быть и завоздушивание системы центрального отопления, и другие причины. Обращайтесь, будем реагировать оперативно.