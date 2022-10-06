На ул. Карпинского не стали отключать отопление и горячую воду

06.10.2022 | 08:23

Вечером в среду, 6 октября, двор дома № 37 на улице Карпинского в Пензе заволокло паром из-за коммунальной аварии.

«Прорвало трубу. Пусть водители машины убирают срочно, а то сварятся», - сообщили очевидцы.

На выложенных в Сеть кадрах видно бьющий из-под асфальта фонтан горячей воды вблизи сетевого продуктового магазина, струя достигает нескольких метров в высоту. Припаркованные поблизости автомобили скрылись в образовавшейся паровой завесе.

В ресурсоснабжающей организации сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили, что специалисты сразу же приступили к ремонту трубопровода.

«Обращаем внимание, что отопление и горячее водоснабжение подается в полном объеме. Приносим извинения за доставленные неудобства», - обратились к населению тепловики.

В сентябре паром заволокло парковку у Октябрьской администрации в районе улицы Германа Титова. Там также имела место утечка горячей воды.