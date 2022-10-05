На парковке в Пензе забил фонтан горячей воды

05.10.2022 | 19:43

В Пензе из-за коммунальной аварии образовался горячий фонтан. Инцидент произошел на улице Карпинского вечером в среду, 5 октября.

Зрелищные фото и видео с места ЧП выложили в местном водительском телеграм-канале. На кадрах - парковка у супермаркета. Из-под земли била струя высотой в несколько метров, вода заливала стоящие рядом автомобили.

«Прорвало трубу. Актуально на 19:15», - написал очевидец.

Автор фотографий посоветовал автовладельцам срочно убрать транспортные средства со стоянки. В ответ ему другой участник чата справедливо заметил, что это может быть непросто.

«Железная логика. А как срочно убрать? К ним еще подойти надо, чтобы самим не свариться», - констатировал мужчина.