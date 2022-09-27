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Пензенцы продолжают получать ответы на вопросы о мобилизации

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Портал «Объясняем.рф» продолжает публиковать ответы на часто задаваемые вопросы о мобилизации, поступившие на горячую линию 122.

- Если есть мобилизационное предписание в военном билете, нужно ли являться по месту, прописанному в нем?

- Если в военный билет гражданина вклеено мобилизационное предписание, он должен явиться в указанный в предписании пункт сбора в установленный предписанием срок.

- Попадут ли под мобилизацию все отслужившие в горячих точках?

- Решение о мобилизации принимается призывной комиссией по мобилизации индивидуально с учетом состояния здоровья гражданина, состоящего в запасе.

- Как желающий, который не получил повестку, может самостоятельно записаться в добровольцы?

- Граждане могут поступить на службу в добровольческий отряд. Запись в добровольцы производится в военном комиссариате.

- Касается ли частичная мобилизация иностранных граждан?

- Нет. Мобилизация касается граждан РФ. Иностранные граждане могут добровольно прийти на службу в армию РФ.

- По каким военно-учетным специальностям призовут в рамках мобилизации в первую очередь?

- В первую очередь в рамках частичной мобилизации будут призываться мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

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