С 18 февраля за парковку у вокзала в Пензе начнут взимать плату

С 0:00 среды, 18 февраля, на Привокзальной площади станции Пенза-I начнет действовать платная парковка, которая с 21 января работает в тестовом режиме.

«Стоимость 1 часа составит 50 рублей, первые 40 минут для удобства жителей и гостей города будут предоставляться бесплатно. Также есть абонемент на 1 месяц. Его стоимость - 3 500 рублей», - сообщили в администрации Пензы.

Оплатить стоянку можно будет наличными или банковской картой в терминалах. Картой также можно воспользоваться у выездной стойки.

«Отметим, что по опыту прошлых лет бесплатные парковочные места на Привокзальной площади были заняты автомобилями неограниченное количество времени. Это препятствовало комфортной посадке и высадке людей.

Здесь проходят 33 маршрута общественного транспорта - городские, межмуниципальные и дачные. По информации компаний-перевозчиков, в момент прибытия поездов автобусам большой вместимости было сложно проехать из-за оставленных на дороге машин граждан, встречающих пассажиров. Нарушался график работы общественного транспорта, возникала напряженная ситуация как для водителей, так и для пешеходов», - пояснили в мэрии.

Для разграничения транспортных и пешеходных потоков разработали новую схему движения. С этой целью на площади установили шлагбаумы. Устройства функционируют на 2 полосах для заезда автобусов, еще 2 оставлены под свободное движение такси и частных машин. Пешеходы теперь перемещаются по тротуарам, островкам безопасности и зебрам.

Обновленная стоянка рассчитана на 228 мест.

«Введение новой схемы поможет избежать хаотичной парковки, сократить число нарушений ПДД, создать комфортную среду для посетителей вокзала», - подчеркнули в мэрии.