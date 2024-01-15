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Автохамы

В Пензе водитель Lifan забыл о существовании людей

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В Пензе припаркованный Lifan X60 уменьшил шансы людей безопасно перейти дорогу. Хозяин бросил машину на переходе между зданием городской мэрии и кинотеатром «Современник». На это в рубрику «Автохамы» портала PenzaInform.ru пожаловалась местная жительница Катерина.

В Пензе водитель Lifan забыл о существовании людей

«Только наши культурные водители могут припарковать свою машину на пешеходном переходе и спокойно уйти по делам», - написала женщина.

В Пензе водитель Lifan забыл о существовании людей

В доказательство своих слов она прикрепила фото. На них видно, как кроссовер с регистрационным номером С657ВС/58 почти полностью перекрыл людям путь, для обхода осталось лишь небольшое пространство.

В Пензе водители нередко паркуются в местах, для того не предназначенных. Ранее они облюбовали тротуар на улице Володарского.

«Может, и пешеходы теперь будут ходить по дорогам?! Машины паркуются на тротуарах без возможности прохода!» - возмутилась тогда горожанка.

Еще машины оставляют на пешеходной части улицы Московской, газоне улицы Байдукова, пешеходных дорожках во дворах.

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