Водитель не раскаялся в нарушении правил парковки на ул. Свердлова

13.07.2023 | 10:13

Автомобилисты по-прежнему считают пешеходную дорожку во дворе дома № 38 на улице Свердлова лучшим местом для парковки. Фотофакт очередного нарушения правил прислала в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» горожанка Ирина Владимировна.

В 8:40 четверга, 13 июля, она запечатлела автомобиль Mitsubishi с госномером Н585РК/58, который преградил путь пешеходам, желающим воспользоваться тротуаром.

Ирине Владимировне удалось поговорить с нарушителем. Автовладелец оказался недовольным тем, что выехать с тротуара ему мешал автомобиль Kia, который оставили близко к пешеходной зоне.

«Вышел мужчина средних лет, подошел к красному Kia, попинал колесо. Сигнализация сработала, но хозяин Kia не появился. Спрашиваю: а что, теперь принято машины на пешеходных дорожках ставить? Ответ: да он мне проезд загородил! То есть выезд по дорожке - обычное дело, но в этот раз не смог протиснуться между Kia и столбом. Покрутился на этой несчастной дорожке и поехал во двор 38а искать объездной путь», - рассказала пензячка.

В июне 2021 года женщина уже жаловалась на нарушителя, который превратил тротуар у дома № 38 в парковку.

«Какой-то чудак поставил свою машину с «красивым» номером М500АХ/58 аккурат на дорожку, уместив ее между колесами. Наверное, считает, что он король на именинах, а холопы-пешеходы и по лужам пройдут, не размокнут», - прокомментировала тогда горожанка снимки автомобиля Kia.