Пензенец пожаловался на машины в пешеходной зоне Московской

01.11.2023 | 14:23

Пешеходную зону на улице Московской, предназначенную для прогулок горожан, занимают машины. Жалобу в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» прислал читатель Алексей, ставший свидетелем неприятной ситуации.

Пензенец увидел, как возле дома № 20 оставленный автомобиль помешал человеку на инвалидной коляске. Вместо того чтобы проехать по гладкой плитке ближе к краю дороги, мужчине пришлось двигаться по неровной поверхности посередине, огибая препятствие.

«Почему тут вообще ставят машины? Кто эти люди, они, что, избранные? Для кого тогда правила?» - возмутился горожанин.

В разные дни автор сделал несколько фотографий. На них попали Volkswagen, Toyota, «Лада-Веста» и «Лада-Ларгус».

Участок между улицами Карла Маркса и Кураева стал пешеходным в 2022 году после капитального ремонта. С того момента пензенцев не раз возмущали проезжающие здесь автомобили.

В городском управлении ЖКХ объясняли: по данному участку согласно ПДД допускается движение машин дорожно-эксплуатационных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, при отсутствии других возможностей.