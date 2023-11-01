Сетевое издание|18+|Среда|1 ноя 2023|14:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Автохамы

Пензенец пожаловался на машины в пешеходной зоне Московской

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пешеходную зону на улице Московской, предназначенную для прогулок горожан, занимают машины. Жалобу в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» прислал читатель Алексей, ставший свидетелем неприятной ситуации.

Пензенец увидел, как возле дома № 20 оставленный автомобиль помешал человеку на инвалидной коляске. Вместо того чтобы проехать по гладкой плитке ближе к краю дороги, мужчине пришлось двигаться по неровной поверхности посередине, огибая препятствие.

«Почему тут вообще ставят машины? Кто эти люди, они, что, избранные? Для кого тогда правила?» - возмутился горожанин.

В разные дни автор сделал несколько фотографий. На них попали Volkswagen, Toyota, «Лада-Веста» и «Лада-Ларгус».

Участок между улицами Карла Маркса и Кураева стал пешеходным в 2022 году после капитального ремонта. С того момента пензенцев не раз возмущали проезжающие здесь автомобили.

В городском управлении ЖКХ объясняли: по данному участку согласно ПДД допускается движение машин дорожно-эксплуатационных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, при отсутствии других возможностей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте