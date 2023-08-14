На ул. Кулакова водитель удивил людей, прокатившись по встречке

14.08.2023 | 19:31

В Пензе на улице Кулакова водитель грубо нарушил правила и шокировал других участников движения. Очевидец прислал кадры с автомобильного регистратора, запечатлевшего опасный маневр, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.

На записи, сделанной в 13:24 в понедельник, 14 августа, видно, как серый Chevrolet Aveo движется со стороны улицы Суворова в направлении Пушкина. Возле дома № 10 на улице Кулакова он поворачивает налево и пересекает одну встречную полосу, затем несколько метров едет по другой, третью снова пересекает и в итоге останавливается на парковке возле дома № 7.

«Человеку лень было доехать до перекрестка с Пушкина и развернуться», - возмутился автор видео.

Это не первый случай, когда действия водителей вызывают у пензенцев шок. Ранее на улице Пушкина человек за рулем иномарки возомнил себя пешеходом, проехал по зебре, забрался на тротуар и направился по нему дальше.

Иногда подобные нарушения заканчиваются трагедией. В прошлом году на перекрестке улиц Перспективной и Рябова выехавший на встречную полосу водитель «Лады-Гранты» не пропустил Ford и стал причиной гибели женщины.